АМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривен
Комитет признал нерыночным распределение средств по программе соцэкономразвития.
Антимонопольный комитет обязал четыре коммунальных предприятия вернуть Киеву 35 млн гривен, которые они оставили себе "на содержание службы заказчика".
Об этом говорится на сайте АМКУ.
В 2019 году на выполнение программы экономического и социального развития Киевский горсовет выделил 1,4 млрд гривен. Эти деньги вопреки требованиям закона о местном самоуправлении были без конкурса переданы четырем коммунальным предприятиям. "Спецжитлофонд" получил 270 млн гривен, "Инженерный центр" - 270 млн гривен, "Житлоинвестбуд-УКБ" - 900 млн гривен, "Житло-сервис" - 2 млн гривен.
"Эти коммунальные средства оставляют себе 2,5% выделенных средств как "содержание службы заказчика". Вместо того чтобы выбрать предприятие для организации закупок услуг по строительству и ремонту на конкурсе (что могло бы привести к экономии средств киевлян), КГГА своим решением передает эту функцию своим же КП и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы. Невыполнение Киевской госадминистрацией условий закона о местном самоуправлении привело к предоставлению незаконной государственной помощи коммунальным предприятия, что в свою очередь исказило экономическую конкуренцию", - говорится в сообщении АМКУ.
В связи с этим 26 сентября Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика").
АМКУ считает, что средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не является государственной помощью, поэтому никаких угроз строительству и реконструкции нет.
Напомним, в начале сентября АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.09.2019 13:19