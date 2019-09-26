АМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривен

Антимонопольный комитет обязал четыре коммунальных предприятия вернуть Киеву 35 млн гривен, которые они оставили себе "на содержание службы заказчика".

Об этом говорится на сайте АМКУ.

В 2019 году на выполнение программы экономического и социального развития Киевский горсовет выделил 1,4 млрд гривен. Эти деньги вопреки требованиям закона о местном самоуправлении были без конкурса переданы четырем коммунальным предприятиям. "Спецжитлофонд" получил 270 млн гривен, "Инженерный центр" - 270 млн гривен, "Житлоинвестбуд-УКБ" - 900 млн гривен, "Житло-сервис" - 2 млн гривен.

"Эти коммунальные средства оставляют себе 2,5% выделенных средств как "содержание службы заказчика". Вместо того чтобы выбрать предприятие для организации закупок услуг по строительству и ремонту на конкурсе (что могло бы привести к экономии средств киевлян), КГГА своим решением передает эту функцию своим же КП и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы. Невыполнение Киевской госадминистрацией условий закона о местном самоуправлении привело к предоставлению незаконной государственной помощи коммунальным предприятия, что в свою очередь исказило экономическую конкуренцию", - говорится в сообщении АМКУ.

В связи с этим 26 сентября Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика").

АМКУ считает, что средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не является государственной помощью, поэтому никаких угроз строительству и реконструкции нет.

Напомним, в начале сентября АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.