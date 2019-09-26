Рябошапка уволил заместителей генпрокурора Кизя и Столярчука

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры.

Рябошапка уволил заместителей генпрокурора Кизя и Столярчука
Руслан Рябошапка
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя и Юрия Столярчука с должностей заместителя генерального прокурора.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"В связи с вступлением в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 года подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генпрокурора С. Кизя и Ю. Столярчука", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генеральным прокурором уволены заместителя Генерального прокурора А. Стрижевскую, заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора А. Матиос, первого заместителя Генерального прокурора Украины Ю. Севрука и первого заместителя Генпрокурора Д. Сторожук.

Ранее Рябошапка уволил Анатолия Матиоса, Анжелу Стрижевскую и Дмитрия Сторожука с должностей замгенпрокурора.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, в рамках которого ГПУ станет Офисом генпрокурора. Все прокуроры и следователи, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию. Запланировано, что первыми пройдут аттестацию прокуроры ГПУ.

Также в Генпрокуратуре появился департамент по особо важным делам.

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