Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны

"Я сказал, что если они готовы, то давайте завершим".

?Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказать, что РоSSия очень хочет, чтобы завершилась война на Донбассе. Поздравил меня с обменом на Донбассе", - рассказал он журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"У меня была очень короткая эта встреча [с Лавровым]. Мы в очереди стояли. Я сказал, что если они готовы, то давайте завершим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я сказал, что хочу прекратить войну на Донбассе, остановить убийство наших наших людей, военных, наших граждан", - сообщил Зеленский.

Перед этим Лавров рассказал роSSийским журналистам, что во время беседы с Зеленским "с обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями".

"Я слышал противоречивые заявления его советников о том, что закона об особом статусе никогда не будет. Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины", - цитирует Лаврова издание РБК.

Напомним, что Украина рассчитывает на проведение саммита "нормандской четверки" в ближайшее время. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Зеленский рассчитывает на прогресс в мирном урегулировании и "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

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