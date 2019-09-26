НАТО отвергло предложение РоSSии ввести мораторий на размещение РСМД

В Альянсе посоветовали РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающие претензии.

?НАТО отвергло предложение РоSSии ввести мораторий на размещение РСМД
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

НАТО отвергло предложение РоSSии ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, поскольку эта инициатива "не заслуживает доверия".

Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску Deutsche Welle.

Она отметила, что РоSSия уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса).

"Перед переговорами необходимо уничтожить эти ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить", - подчеркнули в НАТО.

Ранее роSSийское издание "Коммерсант" сообщило, что в середине сентября президент РФ Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий. По данным издания, подобные послания получили и страны, не входящих в Альянс, в том числе Китай.

Напомним, 2 августа США и РоSSия завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. РоSSия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

После прекращения действия ДРСМД США начали разработку новых ракетных систем.

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