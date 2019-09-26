Елена Зеленская предложила создавать украиноязычные аудиогиды в мировых музеях

"Уже в ближайшем будущем украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке".

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе визита в Соединённые Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке, сообщается на сайте президента.

"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - отмечается в сообщении.