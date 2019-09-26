Елена Зеленская предложила создавать украиноязычные аудиогиды в мировых музеях
"Уже в ближайшем будущем украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке".
Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе визита в Соединённые Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке, сообщается на сайте президента.
"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - отмечается в сообщении.
Напомним, в августе первая леди Украины провела встречу с Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетил Киев с официальным визитом. Она рассказала, что они вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, мечтают снять фильм о событиях, произошедших в Бабьем Яру.
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