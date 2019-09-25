Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году
Пристайко встретился со своим швейцарским коллегой в Нью-Йорке.
Фото: mfa.gov.ua
Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году.
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел по итогам встречи министра Вадима Пристайко с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнации Кассисом, которая состоялась в Нью-Йорке.
One more ?? partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement. We continue to develop ?? political&trade networks around ? pic.twitter.com/oLgDn8FmzI
"Во время встречи речь шла об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Пристайко выразил благодарность Кассису за оказание Швейцарией практической помощи в осуществлении реформ в Украине. Стороны также обсудили предложение швейцарской стороны провести в Берне V Международную конференцию по реформам в Украине", - говорится в сообщении.
Это будет пятая конференция по вопросам реформ в Украине. В 2017 году ее организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто. Конференция в 2020 году состоится в Вильнюсе.