Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел по итогам встречи министра Вадима Пристайко с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнации Кассисом, которая состоялась в Нью-Йорке.

One more ?? partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop ?? political&trade networks around ? pic.twitter.com/oLgDn8FmzI — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

"Во время встречи речь шла об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Пристайко выразил благодарность Кассису за оказание Швейцарией практической помощи в осуществлении реформ в Украине. Стороны также обсудили предложение швейцарской стороны провести в Берне V Международную конференцию по реформам в Украине", - говорится в сообщении.

Это будет пятая конференция по вопросам реформ в Украине. В 2017 году ее организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто. Конференция в 2020 году состоится в Вильнюсе.