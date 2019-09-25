Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году

Пристайко встретился со своим швейцарским коллегой в Нью-Йорке.

Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году
Фото: mfa.gov.ua

Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел по итогам встречи министра Вадима Пристайко с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнации Кассисом, которая состоялась в Нью-Йорке.

One more ?? partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.
We continue to develop ?? political&trade networks around ? pic.twitter.com/oLgDn8FmzI

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

"Во время встречи речь шла об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Пристайко выразил благодарность Кассису за оказание Швейцарией практической помощи в осуществлении реформ в Украине. Стороны также обсудили предложение швейцарской стороны провести в Берне V Международную конференцию по реформам в Украине", - говорится в сообщении.

Это будет пятая конференция по вопросам реформ в Украине. В 2017 году ее организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто. Конференция в 2020 году состоится в Вильнюсе.

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