Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США на него не давил

Президент Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на него с целью расследования действий семьи Байдена в Украине.

"Я думаю, что вы все прочитали [в расшифровке разговора от 25 июля]. Я не хочу, чтобы меня втягивали в демократические открытые выборы в США . У нас был хороший, нормальный разговор. Мы разговаривали о многом, и никто на меня не давил", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Трамп подтвердил, что "давления не было".

"Я хочу, чтобы он сделал все, что в его силах, - это ж не его вина, его тогда еще не было, он появился недавно, - чтобы он сделал все возможное для преодоления коррупции", - сказал Трамп.

В то же время Трамп сказал, что сын Джо Байдена заработал в Украине "миллионы долларов", которые, по его мнению, могли быть коррупционными деньгами. "Когда сын Байдена вывез из Китая 1,5 млрд долларов на Борту номер два [самолет вице-президента США], а крупнейшие фонды мира не могут забрать деньги из Китая, я думаю, это ужасно", - добавил Трамп.

Президент США считает, что Зеленский был избран президентом во многом потому, что народ Украины рассчитывает на то, что он будет заниматься борьбой с коррупцией. "Если ему это удастся, он сделает услугу всему миру", - сказал Трамп.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США .

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.