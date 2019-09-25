Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч с "Целями устойчивого развития"
Президент Укрианы встретился с премьером Норвегии Солберг.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.
Об этом сообщается на сайте президента.
Зеленский поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также собеседники отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между странами и договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.
Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о принятии мер для прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.
"Мы реформируем наши правоохранительные органы, у нас будет приватизация, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Зеленский.
Он также подчеркнул важность поддержки в энергетической сфере.
"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос", - добавил Зеленский.
Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики.
В конце встречи Солберг подарила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены "Цели устойчивого развития".
Напомним, в мае в Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии.
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25.09.2019 16:23