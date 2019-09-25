Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч с "Целями устойчивого развития"

Президент Укрианы встретился с премьером Норвегии Солберг.

?Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч с "Целями устойчивого развития"
Владимир Зеленский и Эрна Солберг
Фото: president.gov.ua

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также собеседники отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между странами и договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о принятии мер для прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, у нас будет приватизация, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Зеленский.

Он также подчеркнул важность поддержки в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос", - добавил Зеленский.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики.

В конце встречи Солберг подарила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены "Цели устойчивого развития".

Напомним, в мае в Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии.

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