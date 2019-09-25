Зеленский считает Трампа своим великим учителем

"Мы использовали немало ваших навыков и знаний в качестве примера для наших выборов".

Зеленский считает Трампа своим великим учителем
Владимир Зеленский в США
Фото: Пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский сказал президенту США Дональду Трампу, что многому у него научился и использовал его опыт в своей избирательной компании.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого Дома тексте телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля.

"Мы одержали большую победу и тяжело над этим работали. Мы много работали, но я хотел бы признаться вам, что я имел возможность учиться у вас. Мы использовали много ваших навыков и знаний во время выборов. И да, это правда, что выборы были уникальными. Мы оказались в уникальной ситуации, и нам удалось достичь уникального успеха. Я могу вам сказать следующее: первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить меня, когда я победил на президентских выборах, во второй раз вы звоните мне, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Я думаю, что я должен выигрывать чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы можем чаще говорить по телефону", - сказал Зеленский.

Трамп назвал это "очень замечательной идеей".

"Думаю, ваша страна радовалась бы этому", - сказал президент США.

"Да, по правде говоря, мы пытаемся очень упорно работать, потому что хотим "осушить болото" здесь, в нашей стране. Мы привлекли много людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства. И вы наш великий учитель в этом", - ответил Зеленский.

Напомним, 25 сентября состоится встреча Зеленского с трампом в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки президента Украины на Генассамблею ООН.

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