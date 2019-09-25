Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"

Подозреваемый принимал участие в боях против Вооруженных сил в 2014-2015 годах.

Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины вывезла с оккупированной территории Луганской области и задержала роSSийского боевика, который входил в состав "Таможенного комитета ЛНР".

Об этом говорится на сайте СБУ.

Боевик находился в розыске по подозрению в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса).

В 2014-2015 годах он воевал против Украины, в том числе в районе Дебальцево. Потом дежурил на блокпостах возле Сорокино, а по состоянию на сентябрь 2019 года проходил службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Сейчас боевика задержали, ему будут избирать меру пресечения.

Мероприятия по задержанию боевика проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины.

Напомним, в конце июня в оккупированном боевиками Снежном похитили боевика "ДНР" Владимира Цемаха, а в сентябре его отдали РоSSии в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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