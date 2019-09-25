Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке

Глава Офиса президента Андрей Богдан в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН , пообщался с пропагандистом телеканала "РоSSия-1" Евгением Поповым.

Видео разговора опубликовала соведущая Попова, его жена Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Богдан рассказал об ожиданиях Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и пошутил по поводу повышенного внимания росСМИ к новой власти Украины. "Спасибо вам огромное, что вы нашли время со мной пообщаться", - сказал он.

На вопрос, как он оценивает перспективы переговоров между президентами Украины и РФ , Богдан ответил, что главный вопрос в том, кто еще будет на них присутствовать.

"Мне кажется, что они (переговоры, - ред.) обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах", – сказал глава Офиса президента, подчеркнув, что подразумевает исключительно "нормандский формат". Он также добавил, что надеется, что встреча состоится в октябре и будет плодотворной.

"Мы считаем, что можно решить все. Но это зависит в большей части также и от желания руководства РоSSии. Поэтому вы как журналисты и ваши зрители как гражданское общество должны тоже давать сигналы своей власти, - что мир с Украиной необходим для развития обоих государств", - сказал Богдан.

В завершение разговора Попов спросил у Богдана, почему Леонид Кучма, который представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске, не подписал "формулу Штайнмайера". Богдан ответил: "Я не знаю, я не в курсе - подписал, не подписал, обсуждал ли".

Напомним, президент Зеленский также ответил на несколько вопросов пропагандистов. Он оспорил факт давления на него со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что давить на него может только его шестилетний сын.

Ранее телеканал "РоSSия-1" использовал в своем сюжете брата главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" в Украине.