СБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕС
Стоимость «услуг» составляла 3-4 тысячи долларов с человека.
Служба безопасности Украины раскрыла деятельность организованной группировки, которая переправляла иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз, сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что выходцам из восточных стран с повышенным террористическим риском въезжать на территорию ЕС помогали двое жителей Львова и одна киевлянка. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.
Подозреваемые обеспечивали «транзитеров» поддельными паспортами граждан одной из европейских стран, а затем на собственном транспорте группами отправляли иностранцев к границе с ЕС.
Стоимость таких транзитных «услуг» для каждого из нелегалов составляла от трех до четырех тысяч долларов.
Правоохранители задержали подозреваемых согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов.
Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Разоблачение и блокировки деятельности организованной группировки проводилось совместно с прокуратурой города Киева и следователями столичной полиции.
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