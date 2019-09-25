СБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕС

Стоимость «услуг» составляла 3-4 тысячи долларов с человека.

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность организованной группировки, которая переправляла иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз, сообщается на сайте СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что выходцам из восточных стран с повышенным террористическим риском въезжать на территорию ЕС помогали двое жителей Львова и одна киевлянка. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Подозреваемые обеспечивали «транзитеров» поддельными паспортами граждан одной из европейских стран, а затем на собственном транспорте группами отправляли иностранцев к границе с ЕС.

Стоимость таких транзитных «услуг» для каждого из нелегалов составляла от трех до четырех тысяч долларов.

Правоохранители задержали подозреваемых согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение и блокировки деятельности организованной группировки проводилось совместно с прокуратурой города Киева и следователями столичной полиции.

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