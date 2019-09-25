Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену

"Его действиями была умышленно оказана помощь РоSSии в проведении подрывной деятельности против Украины".

Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену
Фото: Новая газета

Святошинский районный суд Киева приговорил заочно за государственную измену судью Апелляционного суда Крыма, который был назначен оккупационной властью "судьей Верховного суда Республики Крым", к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Судья обвинялся по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"…установлено, что гражданин Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно, с марта 2014-го по 2015 год способствовал укреплению оккупационной власти РоSSийской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных роSSийских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым, а также путем выполнения функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора (указом президента РоSSийской Федерации от 19.12.2014 №786 назначен "судьей Верховного суда Республики Крым") с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими его действиями "РоSSии была умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности".

23 сентября коллегия судей Святошинского райсуда Киева "в порядке специального судебного производства" признала этого судью виновным в совершении госизмены и определила ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, 19 сентября Высший совет правосудия повторно уволил с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годамЭкс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годам
В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"
Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"
Бывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестованБывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестован
В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейцаВ РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца
Антикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда ТатьковаАнтикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда Татькова
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 годуПрокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 году
В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взяткиВ Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
Депутат от "ЕС" увидела международный сговор и госизмену в освобождении ЦемахаДепутат от "ЕС" увидела международный сговор и госизмену в освобождении Цемаха
СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"
Последние новости
Подгружаем последние новости