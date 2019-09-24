Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)

Позиция Хотинского исполкома не совпадает с мнением Украинского института национальной памяти.

Городские власти Хотина Черновицкой области отказываются демонтировать бюст Карла Маркса, потому что он, якобы, не подпадает под действие закона о декоммунизации.

Фото: mnogomest.info

Копия письма в Хотинскую РГА за подписью мэра города Николая Головлева опубликована на странице "Декоммунизация. Украина" в фейсбуке.

Фото: facebook.com/DecommunizeUkraine

Позиция Хотинского исполкома не совпадает с мнением Украинского института национальной памяти, который в 2015 году опубликовал список из более чем 500 имен, которые "должны исчезнуть с карты страны". В нем нашлось место Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Розе Люксембург, на которых на первый взгляд, действие "декомунизационного" закона на них не распространяется.

"Несмотря на то, что первые два даже не дожили до Октябрьского переворота 1917 года, а Люксембург «творила коммунизм» в Германии, нужно иметь в виду, что становление и дальнейшее утверждение советской власти сопровождалось их мемориализации с нескрываемым политическим подтекстом. Их имена стали неотъемлемой частью идеологии и пропаганды коммунистического тоталитарного режима", - объяснял логику УИНП сотрудник института Богдан Короленко.

Карл Маркс - немецкий философ, социолог, экономист, политический журналист. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал "Манифест коммунистической партии".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
В региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследованиеВ региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследование
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессеИтальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессе
Порошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностейПорошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностей
Аксенова переизбрали главой оккупационной власти КрымаАксенова переизбрали главой оккупационной власти Крыма
Оккупационные власти Крыма анонсировали приезд немецких политиковОккупационные власти Крыма анонсировали приезд немецких политиков
Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" из-за "зеленых человечков" (документ)Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" из-за "зеленых человечков" (документ)
Освобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспортаОсвобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспорта
Одного из замов Рябошапки согласовал Зеленский (документ)Одного из замов Рябошапки согласовал Зеленский (документ)
Власти Харькова передумали мешать проведению Марша равенстваВласти Харькова передумали мешать проведению Марша равенства
США призвали РоSSию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательстваСША призвали РоSSию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства
В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан УкраиныВ РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости