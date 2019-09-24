Замглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению Кличко

"Заявление писать не планировал, не писал и писать не буду".

Замглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению Кличко
Александр Спасибко
Фото: kyivcity.gov.ua

Заместитель главы Киевгорадминистрации Александр Спасибко заявил, что не намерен увольняться, несмотря на просьбу своего начальника Виталия Кличко.

"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко в фейсбуке.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы. "И буквально утром в понедельник я о своем увольнении как о решенном уже вопросе узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - написал Спасибко.

"Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города", - отметил Спасибко.

Он сообщил, что получил предписание №1677 от 20.09.2019 в котором указано, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель. "Возможно перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 23 сентября Виталий Кличко на брифинге заявил, что Александр Спасибко и еще один заместитель Дмитрий Давтян уходят с должностей, а в мэрию на должность советника главы КГГА придет антикризисный менеджер Максим Бахматов.

Давтян, как и Спасибко, заявил, что не писал заявления об увольнении с должности.

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