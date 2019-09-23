Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными

В социальных сетях появились сообщения о том, что бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Виктория и еще трое человек были задержаны в пункте пропуска на польской границе с крупной суммой незадекларированной валюты. Официально информация не подтверждена.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший сотрудник украинской таможни, блогер Павел Верещагин.

По его информации, в настоящее время, они до сих пор в статусе задержанных на польской границе.

"Согласно полученной информации с украинской стороны, пересечение границы/коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины", - написал Верещагин.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в фейсбуке, что задержанная женщина - Виктория Князева, бывшая жена главы украинской Нацполиции.

Экс-нардеп Верховной Рады Сергей Лещенко также сообщил в Telegram, что неофициальный польский источник подтверждает задержание Князевой.

Вместе с тем, польская налоговая администрация опровергает факт задержания, сообщает Zaxid.net.

"Таможня не фиксировала попытку ввоза такой суммы в последние дни", - прокомментировала спикер налоговой администрации Люблина Марта Шпаковская.