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2019-09-23
В Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины
Украинские паспорта, которые были найдены у них, не фальшивые.
Фото: ekathimerini.com
Греческая полиция арестовала десятерых сирийских мигрантов без документов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины, сообщает sportarena, ссылаясь на comekathimerini.com.
Мигранты были задержаны в аэропорту Афин. Полиция установила, что их украинские паспорта либо похищенные, либо кем-то утерянные.
Сирийцы были одеты в одинаковые спортивные костюмы, с собой у них были спортивные сумки и волейбольные мячи.
Мигранты были доставлены в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных документов.
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