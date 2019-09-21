Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на последнем саммите Нормандской четверки в 2016 году у него была перепалка с Владимиром Путиным по поводу "формулы Штайнмайера".

"Последняя встреча в Берлине. Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии, где они излагают, что такое формула Штайнмайера. Он берет эту формулу, читает и говорит: нет, это совсем не то, Лавров напишет формулу Штайнмайеру. Я говорю: извините, ничего Лавров нам писать не будет, тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить. [Путин отвечает:] не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях", - рассказал Порошенко в эфире "5 канала" в субботу.

По его словам, таков стиль ведения переговоров РоSSии в принципе.

Он также добавил, что "формулы Штайнмайера" как таковой вообще не существует.

"Были предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как проведена идеальная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы соответствующими критериям свободного волеизъявления, закон об особом режиме местного самоуправления внедряется не через две недели после подведения итогов выборов, а в день, когда ОБСЕ выдаст репорт, что выборы свободны", - сказал он.

Порошенко в ходе интервью рассказал еще одну историю, связанную с местными выборами на Донбассе и Путиным.

"Путин предложил мне, когда еще были диалоги, кажется, в 2015 году. Говорит: что вы сопротивляетесь? Давайте договоримся, кого мы выберем, и проведем это через выборы, это единственный возможный путь", - сказал бывший президент Украины и добавил, что он отказался.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что в начале сентября 2019 года на встрече Нормандской четверки на уровне дипсоветников был согласован текст "формулы Штайнмайера". Его должны подписать участники Трехсторонней контактной группы в Минске, это условие нового саммита четверки.