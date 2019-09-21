В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским 25 сентября

Встреча состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН.

В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским 25 сентября
Фото: wall.alphacoders.com

Представитель Белого дома в пятницу сообщил точную дату первой встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Она состоится 25 сентября в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Радио Свобода.

Ранее Офис президента Украины подтвердил встречу на полях мероприятия ООН, однако точная дата не сообщалась.

Ожидается, что лидеры обсудят процесс урегулирования войны на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая «завладеть интеллектуальной собственностью Украины», отметили в Белом Доме без уточнения деталей.

Напомним, первая личная встреча Трампа и Зеленского должна была состояться в начале сентября в Польше в рамках мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Но президент США не прилетел из-за урагана, который угрожал Флориде.

Предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США стартует 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Трамп во время разговора коснется темы проведения расследования относительно нефтегазовой компании Burisma, которая занимается разведкой и добычей газа в Украине.

Сын одного из главных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена - Хантер - входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Американские СМИ сообщили, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским 25 июля давил на него с целью заставить провести расследование против сына Джо Байдена.

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