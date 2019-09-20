Рада приняла в первом чтении законопроект о верификации соцвыплат

Депутаты разрешат Минфину собирать данные из реестра в автоматическом режиме.

Рада приняла в первом чтении законопроект о верификации соцвыплат
Фото: ukrafoto

Верховная Рада в пятницу приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге государственных соцвыплат, таких как пенсии, помощи, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты.

За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 254 депутатов.

"Если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии - это несправедливо. Если человек умер, а пенсию продолжают платить, - это несправедливо. Мы предлагаем не проверять, мы предлагаем не отзывать выплаты. Мы предлагаем только предоставить Министерству финансов предоставить возможности, чтобы запустить программное обеспечение, которое уже, кстати, работает с апреля месяца, которое могло бы определять проблемные моменты и сообщать в в соответствующие органы государственной власти", - сказал во время представления законопроекта его автор Даниил Гетманцев.

Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях пересечения границы и въезда/выезда на оккупированную территорию, идентификационный код, данные о банковских счетах.

Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.

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