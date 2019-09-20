Рада приняла закон о защите географических названий товаров

Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №1065 о защите географических названий товаров. За него проголосовали 277 народных депутатов.

В связи с принятием законопроекта закон Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров" переименован в закон "О правовой охране географических обозначений".

Под географическим обозначением в законопроекте подразумевается наименование, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и который имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, связанные с местом происхождения.

Автор законопроекта Роксолана Подласая пояснила, что, подписав Соглашение об ассоциации, Украина взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок.

"Это значит, что мы соглашаемся, что шампанское можно изготавливать только из винограда, который растет во французском регионе Шампань. Принятие законопроекта 1065 означает, что украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, а перейдут на общемировую практику и будут называть свои вина игристыми", - говорила она на прошлой неделе во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

По ее словам, украинские названия-бренды также получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется, в нем будет, например, гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.