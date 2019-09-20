Фриз: закон о реформе прокуратуры возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему

Принятый Верховной радой законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры де-факто, возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему.

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

"Генпрокурор, согласно новой норме, не обязан регистрировать свои приказы в Едином реестре (Минюст), которые являются нормативно-правовыми актами. Что это значит? Ноль прозрачности, ведь генеральный теперь может приказывать все что угодно и об этом никто не получит информации, потому что сам приказал - сам отменил, никто не узнал. Генпрокурор может без конкурсов назначать или увольнять сколько угодно своих замов. Генпрокурор может формировать специализированные прокуратуры без четкого определения, какие именно, по каким направлениям и с какими полномочиями", - аргументировала она свою позицию в фейсбуке.

Также, Фриз подчеркнула, что ликвидация военной прокуратуры в условиях войны с Россией может привести к новым вызовам и угрозам национальной безопасности.

"Эта новация не учитывает стандарты НАТО, которые предусматривают функционирование системы военной юстиции, в частности, военной прокуратуры, военной полиции и военных судов", - отметила депутат.

"Фактически, вся полнота власти по формированию кадрового состава системы прокуратуры будет сосредоточена единолично в руках генерального прокурора. Такие неограниченные полномочия могут нести риск злоупотребления властью и создание существенных коррупционных рисков", - добавила Фриз.

Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо ГПУ.