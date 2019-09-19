"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту

"Он не собирался взрывать мост, а только хотел обратить к себе внимание".

"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту
Фото: МВД

Национальная полиция не будет предъявлять "минеру" киевского моста Метро, бывшему бойцу АТО Алексею Белько подозрение в подготовке к теракту.

Об этом на брифинге в четверг сказал начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Это согласованная с прокуратурой позиция, его будут привлекать по двум статьям: хулиганство (ч.4 ст.296 УК) и ложное сообщение о минировании (ст.259 УК)", - сказал Крищенко.

Начальник полиции сказал, что у Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону. "Взрывчатку не нашли ни при нем, ни в автомобиле", - сообщил Крищенко.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда в свою очередь передала извинения от Белько.

"Я хочу передать от Алексея, что он просит прощения, в частности у жителей города Киева за неудобства из-за его поступка. Он сказал, что не собирался взрывать мост, а только хотел обратить к себе внимание", - сказала министр.

По ее словам, у него были проблемы с трудоустройством, и соответственно с деньгами, и с его девушкой.

"В таком состоянии он совершил вчерашние действия", - пояснила Коляда.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом.

Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько.

Операция по его задержанию длилась четыре часа, его обезвредили около 20:00.

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