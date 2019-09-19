Винницкую область возглавил вице-мэр Винницы

Владислав Скальский раньше работал в торговых сетях "Метро" и "Лента".

Винницкую область возглавил вице-мэр Винницы
Фото: vmr.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского. Валерий Коровий, который возглавлял ОГА с февраля 2015 года, уволен.

Об этом говорится в указах №705-706 от 18 сентября 2019 года, которые появились на сайте главы государства в четверг.

Владислав Скальский раньше был заместителем мэра Винницы.

Он родился в Виннице и закончил местный технический университет. Долгое время работал в "Метро Кеш энд Керри", пройдя путь от менеджера до ответственного за развитие сети в Казахстане. Потом два года работал в роSSийской сети гипермаркетов "Лента"

Вернулся в Украину в 2014 года, и с 2015 года перешел на государственную службу.

Некоторое время возглавлял гсопредприятие "Центр государственного земельного кадастра" и винницкое коммунальное предприятие "Институт развития городов".

С 24 июня 2016 года был назначен на должность заместителя мэра Винницы.

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