Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года

Это будет первым сигналом к перемирию, считает экс-президент.

Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Если бы РоSSия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом к этому должны быть восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления. такое мнение высказал экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Минские договоренности предусматривают ряд условий по безопасности, которые должна выполнить РоSSия. 5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения этого Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу", - отметил Порошенко.

При этом он считает, что от РоSSии необходимо требовать взятые на себя обязательства, "укрепляя при необходимости режим санкции, консолидировать проукраинскую международную коалицию".

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