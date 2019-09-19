Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
Это будет первым сигналом к перемирию, считает экс-президент.
Если бы РоSSия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом к этому должны быть восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления. такое мнение высказал экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"Минские договоренности предусматривают ряд условий по безопасности, которые должна выполнить РоSSия. 5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения этого Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу", - отметил Порошенко.
При этом он считает, что от РоSSии необходимо требовать взятые на себя обязательства, "укрепляя при необходимости режим санкции, консолидировать проукраинскую международную коалицию".
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Политика
19.09.2019 11:17
19.09.2019 11:17