Минветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост
В министерстве намерены защищать права Белько на справедливое рассмотрение дела и необходимую помощь.
Министерство по делам ветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Соответствующее заявление Минветеранов опубликовало на своей странице в Фейсбуке.
"Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации", - сказано в заявлении.
Команда министерства заверила в готовности оказать любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и "теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне".
"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника роSSийско-украинской войны, в частности, его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов или для раскола между ними и остальным обществом", - сказано в заявлении.
В министерстве призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники. А также пообещали следить за ходом событий и информировать общество, когда о случившемся появится больше достоверной информации.
Напомним, днем в среду, 18 сентября, Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Около 19:30 он сдался спецназовцам, в результате захвата моста никто не пострадал.
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