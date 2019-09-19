Якутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина", задержала полиция

Габышеву позволили дойти только до Байкала.

Якутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина", задержала полиция
Александр Габышев (справа) на пути в Москву
Фото: Youtube

Якутского шамана Александра Габышева, который полгода назад пешком отправился в Москву "изгонять Путина", задержала полиция на границе Бурятии и Иркутской области. Это более чем 4 тысячи километров от столицы РоSSии.

По данным издания Znak.com, утром 19 сентября "приехали два автобуса с полицией, скрутили [шамана] и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ".

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой", - рассказал в видео на Youtube один из сторонников шамана.

Задержание произошло у поселка Выдрино в районе федеральной трассы, по которой шаман шел в столицу, когда он остановился на ночевку лагерем. В отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ об организации экстремистского сообщества.

Ранее задержание сторонников шамана вылилось в стихийные акции протеста в Улан-Удэ, на которых позже стали звучать политические лозунги.

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента РоSSии порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

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