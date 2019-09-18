Кличко: минер моста Метро пьян или под наркотиками

"Требования его не понятны, мотивы тоже".

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что минер моста Метро был или пьян, или под наркотиками.

Об этом он сказал журналистам, которые собрались возле моста.

"Его идентифицировали. Предварительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. С ним общались по телефону, он общался также с многими знакомыми по телефону. Требования его не понятны, мотивы тоже. Вероятно, он находится под наркотиками", - сказал он.

При этом Кличко подчеркнул, что судя по всему мужчина настроен очень серьезно. "При нем находится огнестрельное оружие, провода какие-то. Высокая вероятность, что взрывчатка там присутствует", - сказал мэр Киева .

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом.

Преступника идентифицировали как 42-летнего уроженца крымского Фороса по имени Алексей Белько.

Полиция квалифицировала происходящее как теракт.