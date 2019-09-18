Кличко: минер моста Метро пьян или под наркотиками

"Требования его не понятны, мотивы тоже".

Кличко: минер моста Метро пьян или под наркотиками
Фото: facebook.com/victoria.navrotskaya

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что минер моста Метро был или пьян, или под наркотиками.

Об этом он сказал журналистам, которые собрались возле моста.

"Его идентифицировали. Предварительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. С ним общались по телефону, он общался также с многими знакомыми по телефону. Требования его не понятны, мотивы тоже. Вероятно, он находится под наркотиками", - сказал он.

При этом Кличко подчеркнул, что судя по всему мужчина настроен очень серьезно. "При нем находится огнестрельное оружие, провода какие-то. Высокая вероятность, что взрывчатка там присутствует", - сказал мэр Киева.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом.

Преступника идентифицировали как 42-летнего уроженца крымского Фороса по имени Алексей Белько.

Полиция квалифицировала происходящее как теракт.

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