Директор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономики

У Милованова уже шесть замов.

Директор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономики
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Кабинет министров на заседании в среду назначил еще одного заместителя министра экономики, торговли и сельского хозяйства.

Должность получил Сергей Николайчук, говорится на сайте Кабмина.

Он возглавлял Департамент монетарной политики и экономического анализа в Национальном банке Украины.

Напомним, что раньше правительство назначило уже пятерых заместителей министру экономики Тимофею Милованову.

Первый заместитель министра Павел Кухта будет формировать политику госсобственности, публичных закупок и рынка труда.

Заместитель министра Светлана Панаиотиди будет курировать внедрение антимонопольных политик и стратегического развития сектора обороны и безопасности.

Заместитель министра Дмитрий Романович является экспертом в сфере инвестиций, бизнес-климата, дерегуляции экономики, развития малого и среднего бизнеса.

Торговым представителем назначен Тарас Качка, а аграрную политику будет курировать заместитель министра Тарас Высоцкий.

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