В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИ

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы.

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Врачам Слончак объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков. В ноябре прошлого года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также - выстраивает направление правовой политики.

С марта 2005 года по настоящее время работает Слончак в секретариате Киевского горсовета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности мэрии (с 2016 года). Он также представляет территориальную громаду Киева в лице горсовета в наблюдательном совете ОАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность главы наблюдательного совета.

В 2017 году во время возвращении домой в город Васильков автомобиль слончака сначала начали преследовать, а потом - блокировать. Также по его машине стреляли. Чтобы спастись от нападавших, водитель машины заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровской. Однако, злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Слончак получил ножевое ранение.