Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко
Фото: unian.net

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко.

Всего, по его информации, в делегации 12 участников. Семеро из них - от партии "Слуга народа" - Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Юлия Левочкина от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Леся Василенко от "Голоса" и Дмитрий Лубинец от депутатской группы "За будущее".

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

Напомним, в июле Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ. Предложение главы украинской делегации Владимира Арьева было поддержано единогласно.

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