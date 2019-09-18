Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко.

Всего, по его информации, в делегации 12 участников. Семеро из них - от партии "Слуга народа" - Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Юлия Левочкина от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Леся Василенко от "Голоса" и Дмитрий Лубинец от депутатской группы "За будущее".

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.