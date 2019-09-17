Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"

"Идеальная формула “всех на всех” на самом деле не является жизнеспособной".

Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"
Фото: ICTV

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает нежизнеспособным обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". По его словам, роSSийские боевики пытаются внести в обменные списки обычных уголовников, которые не имеют никакого отношения к конфликту.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула прописана - “всех на всех”, которая всем очень нравится. На самом деле, она не является жизнеспособной... Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.

Вторая ключевая проблема - пропавшие без вести.

"Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", -добавил Пристайко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне сказал, что хочет договориться об обмене "всех на всех" на саммите "нормандской четверки".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Блок рекламы


Похожие новости
Пристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будетПристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будет
Пристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее времяПристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее время
Освобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспортаОсвобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспорта
Зеленский официально представил Вадима Пристайко: "Я очень доволен нашей работой"Зеленский официально представил Вадима Пристайко: "Я очень доволен нашей работой"
Пристайко: саммит "нормандской четверки" может состояться до конца сентябряПристайко: саммит "нормандской четверки" может состояться до конца сентября
В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан УкраиныВ РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокатСамолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокат
Пристайко вручил орден экс-главе Всемирного конгресса украинцев ЧолиюПристайко вручил орден экс-главе Всемирного конгресса украинцев Чолию
Пристайко: РФ не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколуПристайко: РФ не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу
Погранкомитет Беларуси объяснил слова Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с УкраинойПогранкомитет Беларуси объяснил слова Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости