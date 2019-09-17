Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"
"Идеальная формула “всех на всех” на самом деле не является жизнеспособной".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает нежизнеспособным обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". По его словам, роSSийские боевики пытаются внести в обменные списки обычных уголовников, которые не имеют никакого отношения к конфликту.
Об этом Пристайко сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула прописана - “всех на всех”, которая всем очень нравится. На самом деле, она не является жизнеспособной... Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.
Вторая ключевая проблема - пропавшие без вести.
"Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", -добавил Пристайко.
Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне сказал, что хочет договориться об обмене "всех на всех" на саммите "нормандской четверки".