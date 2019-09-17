Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает нежизнеспособным обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". По его словам, роSSийские боевики пытаются внести в обменные списки обычных уголовников, которые не имеют никакого отношения к конфликту.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула прописана - “всех на всех”, которая всем очень нравится. На самом деле, она не является жизнеспособной... Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.

Вторая ключевая проблема - пропавшие без вести.

"Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", -добавил Пристайко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне сказал, что хочет договориться об обмене "всех на всех" на саммите "нормандской четверки".