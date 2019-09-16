У Трампа появился кандидат на должность советника по нацбезопасности, который сменит Болтона

Им может стать спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайан.

У Трампа появился кандидат на должность советника по нацбезопасности, который сменит Болтона
Белый Дом
Фото: wall.alphacoders.com

Президент США Дональд Трамп в процессе подбора кандидатов на пост советника по национальной безопасности провел встречу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайаном.

Об этом ообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американское издание The Wahington Post.

Отмечается, что О'Брайен рассматривается кандидатом на должность советника Трампа по нацбезопасности. "Он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор", - пишет издание.

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - рассказали собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео. Кроме него, глава американской дипломатии высказался в поддержку еще двух кандидатур - нынешнего специального посланника США по Ирану Брайана Хука и помощника главы объединенного комитета начальников штабов Рикки Уоддела.

О'Брайен пока никак не комментирует возможность назначения.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Трамп отправил Болтона в отставку из-за того, чтотот не соглашался со многими его инициативами.

Ранее Болтон совершил серию визитов по странам Восточной Европы. Подробнее читайте в материале LB.ua "Зондирование «усами». Итоги восточноевропейского турне Болтона".

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