США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран - отрицает
Вчера беспилотники атаковали крупнейший в Саудовской Аравиинефтеперерабатывающий завод и нефтяное месторождение.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на нефтяные мощности компании Saudi Aramco. Об этом он написал в Twitter.
"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", – заявил Помпео.
Он добавил, что США призывают все страны "публично и безоговорочно осудить нападение Ирана".
"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо защищенными, а Иран привлекли к ответственности за свою агрессию", – отметил госсекретарь США.
Тем временем в МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения, передает "Интерфакс-Украина".
"Подобные обвинения нелепы, непонятные и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.
Ранее ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские повстанцы-хуситы.
Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.
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Политика
15.09.2019 07:59