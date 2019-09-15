США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран - отрицает

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на нефтяные мощности компании Saudi Aramco. Об этом он написал в Twitter .

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", – заявил Помпео.

Он добавил, что США призывают все страны "публично и безоговорочно осудить нападение Ирана".

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо защищенными, а Иран привлекли к ответственности за свою агрессию", – отметил госсекретарь США .

Тем временем в МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения, передает "Интерфакс-Украина".

"Подобные обвинения нелепы, непонятные и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские повстанцы-хуситы.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.