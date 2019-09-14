?Гончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира

Премьер анонсировал рост на "7+ процентов" в 2021-2024 годах.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира.

Такое заявление он сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве .

"Самое главное, что миру нужно знать об Украине, это то, что она будет самой быстрорастущей страной, экономикой и страной, где, возможно, быстрее всего произойдет трансформация от постсоветского до глобального мира", - сказал Гончарук.

По его словам, в ближайший год в Украине будут проведены все необходимые системные реформы, которые приведут к экономическому буму.

"Следующий год мы планируем посвятить большим системным реформам, которые нужно провести через парламент этой осенью, а завершить имплементацию в следующем году. Это позволит нам в 2021-2024 годах расти на 7+ процентов, что должно привести нас в новое состояние, которое мы задекларировали", - сказал он.

По мнению Гончарука, инвесторы, которые поверят в это и не испугаются рисков, могут обогатиться.

"У нас низкая база для старта. Сюда можно относительно дешево зайти. Если посмотреть на опыт восточноевропейских стран, которые, приближаясь к европейским стандартам, начали расти, можно увидеть, что ранние инвесторы заработали больше всех. Логика простая", - сказал премьер-министр.

"Количество денег, которые можно заработать в стране, всегда коррелирует с рисками, которые ты на себя берешь. Очевидно, если ты рассчитываешь заработать больше всех, нужно понимать риски. Наша задача - максимально снизить риски для инвесторов, которые не испугаются и будут достаточно смелыми, чтобы зайти в нашу страну", - добавил Гончарук.

По словам премьер-министра, 29 октября в Мариуполе состоится крупный форум, на котором потенциальным инвесторам представят "большое меню" проектов в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство.

"Рынок земли - самое очевидное [куда можно инвестировать]. У нас 42 млн га плодородной земли с хорошим климатом. У нас еще есть недорозваленные крупные инфраструктурные объекты со времен СССР . У нас есть природные монополии, которые нужно демонополизировать. Мы в ближайшее время планируем провести большую приватизацию, и там тоже есть много заслуживающих внимание объектов", - сказал Гончарук.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет.