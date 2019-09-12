Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информации

Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

С украинской стороны документ подписал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, с финской – чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине Пяйви Марит Лайне.

Фото: president.gov.ua

"Сегодня наши стороны подписали важный документ – Соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Это создает новые возможности для сотрудничества органов безопасности, в частности в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны РоSSийской Федерации", – пояснил Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве .

Кроме того, глава Государственной архивной службы Украины Татьяна Баранова и директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева подписали Меморандум о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Финляндии.

В пресс-службе украинского президента пояснили, что целью Меморандума является усиление двустороннего сотрудничества в сфере архивного дела, налаживание и развитие взаимовыгодного и конструктивного диалога между архивными учреждениями Украины и Финляндии.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который прилетел в Украину с официальным визитом.