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2019-09-12
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
"Я разговаривал с министром внутренних дел... Пока я остаюсь на месте".
Вячеслав Аброськин
Фото: npu.gov.ua
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин остается на своей должности.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте. Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, побратимы, за защиту нашей страны", - написал Аброськин.
Напомним, ранее сообщалось, что трое заместителей главы Нацполиции покидают свои должности, в том числе - Аброськин.
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