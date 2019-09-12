СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денег

Подозревают, что чиновники присваивали деньги, предназначенные для утилизации отходов бурения.

СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денег
Фото: censor.net.ua

Сотрудники СБУ в Полтавской области задержали работников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в присвоении денег при утилизации отходов бурения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Установлено, что группа задержанных создала схему получения неправомерной выгоды по согласованному механизму с менеджментом "Укргаздобычи". Злоумышленники присваивали деньги при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области.

Досудебное расследование выяснило, что фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество.

Отмечается, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

Правоохранители обыскали дома фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре и Кременчуге.Они изъяли документы и электронные носители информации, подтверждающие проведение сделки.

На данный момент на подозреваемых открыли уголовные дела по по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова за то, что она семь лет получала зарплату несуществующего работника.

Женщина внесла сведения про него в программу для автоматизированного расчета зарплаты.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской областиСБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области
Начальника Полтавской таможни задержали по подозрению в получении $4 тыс. взяткиНачальника Полтавской таможни задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки
СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудниковСБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников
Северная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в странеСеверная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в стране
В Варшаве по подозрению в терроризме задержаны трое граждан Украины, - СМИВ Варшаве по подозрению в терроризме задержаны трое граждан Украины, - СМИ
ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"
Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсудаОснования для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсуда
СБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФСБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ
При взрыве на полигоне в РФ погибли пять сотрудников "Росатома"При взрыве на полигоне в РФ погибли пять сотрудников "Росатома"
СБУ задержала россиянина за подготовку диверсии на военном аэродромеСБУ задержала россиянина за подготовку диверсии на военном аэродроме
Последние новости
Подгружаем последние новости