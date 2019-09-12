СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денег
Подозревают, что чиновники присваивали деньги, предназначенные для утилизации отходов бурения.
Сотрудники СБУ в Полтавской области задержали работников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в присвоении денег при утилизации отходов бурения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.
Установлено, что группа задержанных создала схему получения неправомерной выгоды по согласованному механизму с менеджментом "Укргаздобычи". Злоумышленники присваивали деньги при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области.
Досудебное расследование выяснило, что фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество.
Отмечается, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.
Правоохранители обыскали дома фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре и Кременчуге.Они изъяли документы и электронные носители информации, подтверждающие проведение сделки.
На данный момент на подозреваемых открыли уголовные дела по по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова за то, что она семь лет получала зарплату несуществующего работника.
Женщина внесла сведения про него в программу для автоматизированного расчета зарплаты.
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Политика
12.09.2019 11:06