В Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громад
Мужчина с семьей были в здании и не пострадали.
Неизвестные лица ночью 10 сентября обстреляли дом главы Малинской объединенной территориальной громады в Березновском районе Ровенской области.
Об этом говорится на сайте местной полиции.
Председатель ОТГ сообщил об обстреле около 2:30.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, другие - в дом: возле окна и в стекло чердака", - рассказали в полиции.
В доме находились глава ОТГ с женой и трое их детей 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.
На месте происшествия полицейские нашли четыре гильзы калибра 7.62 мм и обломки деформированной пули.
Малинская громада объединяет села Малинск, Карачу, Малушка, Бронное, Поляны и Яриновка. Ее председатель - Анатолий Димитров.
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