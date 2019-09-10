В Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громад

Мужчина с семьей были в здании и не пострадали.

Неизвестные лица ночью 10 сентября обстреляли дом главы Малинской объединенной территориальной громады в Березновском районе Ровенской области.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Председатель ОТГ сообщил об обстреле около 2:30.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, другие - в дом: возле окна и в стекло чердака", - рассказали в полиции.

В доме находились глава ОТГ с женой и трое их детей 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия полицейские нашли четыре гильзы калибра 7.62 мм и обломки деформированной пули.

Малинская громада объединяет села Малинск, Карачу, Малушка, Бронное, Поляны и Яриновка. Ее председатель - Анатолий Димитров.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской областиСБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области
Оккупанты обстреляли Богдановку и Катериновку, без потерьОккупанты обстреляли Богдановку и Катериновку, без потерь
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской областиСуд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области
В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взяткиВ Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
В центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ ГонтаревойВ центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой
В Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МПВ Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничествеВ Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничестве
Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривенНачальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен
В Харьковской области подорвался пограничникВ Харьковской области подорвался пограничник
Последние новости
Подгружаем последние новости