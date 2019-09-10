Сенцов назвал вопрос его участия в политике открытым

"Я чувствую ответственность перед народом, поэтому буду делать все, что в моих силах".

Фото: Макс Требухов

Бывший политзаключенный Олег Сенцов назвал открытым вопрос его участия в политике.

"Вопрос относительно политической жизни пока открыт. Я чувствую ответственность перед народом, поэтому буду делать все, что в моих силах", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По его словам, пока что он намерен сосредоточиться на режиссуре и своей семье.

Фото: Макс Требухов

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на Земле - снимать кино и жить. Касаемо Крыма и вернуться туда - ну, только на танке", - пошутил он, попросив не воспринимать его слова буквально.

"Я буду жить в Киеве , моя дочь уже переехала сюда. Моя мама пока останется, а сын с бывшей супругой едут в Крым", - рассказал Сенцов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко также сказал, что не собирается возвращаться в Крым до тех пор, пока при власти в РоSSии Владимир Путин.