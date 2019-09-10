В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост

Боевики так и не демонтировали свою часть фортификационных сооружений.

В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост
Фото: facebook.com/klymenkoyurii

Украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста в Станице Луганской. Об этом сообщается на фейсбуке Операции объединенных сил.

"В частности, представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень на протяженности до 600 м) в направлении разрушенного моста", - сказано в сообщении.

Оперативно-пиротехническое подразделение Госслужбы по ЧС проводило работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.

Несмотря на это, пресс-центр ООС отмечает, что вражеские формирования РФ так и не демонтировали свою часть фортификационных сооружений непосредственно на мосту и за мостом, а также не вывели личный состав, который постоянно дежурит в форме образца РФ на указанном сооружении.

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали 24 августа и закончили 3 сентября. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить, что случалось несколько раз.

5 сентября оккупанты снова сорвали ремонт моста. На этот раз через представителей ОБСЕ, враг сообщил украинской стороне, что у него якобы отсутствует должностное лицо, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста.

Кроме того, боевики заявили об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. СММ ОБСЕ зафиксировало этот факт срыва работ.

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