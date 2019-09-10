Рада проголосовала в первом чтении за отмену "правок Лозового"

Депутаты собираются внести поправки в УПК.

Рада проголосовала в первом чтении за отмену "правок Лозового"
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, проголосовала в первом чтении за отмену "правок Лозового", внесенных в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс.

Соответствующий законопроект №1009 за основу поддержали 297 депутатов.

"В 2012 году был принят новый Уголовный процессуальный кодекс, который имеет некоторые недостатки. За прошедшее время вносились изменения, но изменения, которые должны были исправить системные недостатки, так и не были внесены. Кроме того, в 2017 году были сделаны изменения в этот кодекс, так называемые "правки Лозового", которые не только не упростили, но и усложнили процедуру досудебного расследования", - пояснил во время представления законопроекта нардеп Федор Вениславский.

Также законопроект вносит поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности парламентариям. В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Кроме того, вносятся изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

В законе о НАБУ будут также уточнены административные полномочия директора НАБУ, а также установлены специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Также депутатам были предложены изменения, касающиеся упрощения досудебного расследования некоторых категорий дел. "В целом эти изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать деятельность органов досудебного следствия. Чтобы прокурор во время завершения следствия и передачи дела на рассмотрение суда не зачитывал в полном объеме обвинительный акт, что может длиться месяцами", - сказал Вениславский.

Напомним, "правки Лозового" вступили в силу весной 2018 года.

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