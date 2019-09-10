Бывший нардеп Чумак претендует на пост заместителя генпрокурора

Рябошапка продолжает формировать свою команду.

Бывший нардеп Чумак претендует на пост заместителя генпрокурора
Фото: Lb.ua

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Чумак претендует на пост заместителя генерального прокурора.

Вечером 9 сентября он подал декларацию кандидата на эту должность.

Виктор Чумак имеет юридическое образование.

В 1981-1992 годах он проходил службу в Вооруженных силах СССР, в 1992 году вернулся в Украину и работал в Национальной академии государственной пограничной службы в Хмельницком, где одно время возглавлял кафедру военного права.

В 2000 году переехал в Киев, возглавив управление правового обеспечения Государственного комитета в делах охраны госграницы Украины.

В 2004 году ушел с государственной службы в Международный центр перспективных исследований, а в 2010 году создал собственный аналитический центр - Украинский институт публичной политики.

В 2012 году впервые стал депутатом Верховной Рады по округу №214 в Киеве. В 2014 году переизбрался в парламент по этому же округу.

На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.

Напомним, 29 августа генеральным прокурором Украины стал Руслан Рябошапка.

6 сентября он назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

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