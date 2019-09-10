Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова

Троим подозреваемым заочно сообщено о подозрении.

Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова
Решат Аметов
Фото: krymr.com

Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск троих подозреваемых россиян.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Установлено, что 3 марта 2014 года на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе трое мужчин в камуфляжной форме похитили Аметова, который проводил одиночный пикет против оккупации полуострова. 15 марта 2014 года его тело было обнаружено в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района Крыма.

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также троиъх человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета министров. Ими оказались двое бойцов "самообороны Крыма" 1975 и 1986 годов рождения, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил РоSSийской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 года рождения", - сообщили в МВД.

Также установлено, что Скрипник после совершения преступления покинул территорию Крыма и участвовал в боевых действиях на Донбассе, где 27 апреля 2014 года в Горловке организовал похищение троих офицеров спецподразделения Службы безопасности "Альфа".

На данный момент указанным лицам заочно сообщено о подозрении. Также получены соответствующие санкции суда для их задержании.

Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыток офицеров "Альфы".

Напомним, 39-летний крымскотатарский активист Решат Аметов пропал 3 марта 2014 года после того, как группа людей в военной форме увела его с площади, где он стоял в одиночном пикете. 15 марта 2014 года он был найден мертвым, на теле были многочисленные следы пыток.

В декабре 2014 года правозащитники сообщали, что в Крыму были установлены лица, причастные к похищению Аметова, но они не были задержаны.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе назвало факт убийства Аметова казнью без надлежащего судебного разбирательства.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
В РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякамВ РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякамВ РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам
Нападение секретаря Бориспольского горсовета на активиста переквалифицировали
Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активистаСекретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активиста
Полиция разыскивает нападавшего на главреда винницкого издания "Вежа"Полиция разыскивает нападавшего на главреда винницкого издания "Вежа"
Полиция по требованию Зеленского уволила начальников райотделов в "янтарных" регионахПолиция по требованию Зеленского уволила начальников райотделов в "янтарных" регионах
У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗомУ активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, полиция объявила план "Перехват" (обновлено)Куприя облили фекалиями в Гостомеле, полиция объявила план "Перехват" (обновлено)
В Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряковВ Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряков
В Житомире задержали известного активиста, который вымогал взятки у лесниковВ Житомире задержали известного активиста, который вымогал взятки у лесников
Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках и полиция не справляетсяКернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках и полиция не справляется
Последние новости
Подгружаем последние новости