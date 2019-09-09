Германия и США не признают "выборы" в оккупированном Россией Крыму

Выборы на украинской территории должна организовывать Украина.

Германия и США не признают проведение Россией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма.

В МИД Германии заявили, что местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют силы.

"Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должна организовывать Украина", - говорится в сообщении в твиттере .

Die von Russland organisierten Kommunalwahlen auf der Krim und in Sewastopol haben keine G?ltigkeit. Die Gebiete wurden durch Russland v?lkerrechtswidrig annektiert. Wahlen auf ??Territorium m?ssen durch Ukraine ?? organisiert werden. https://t.co/X5KntYL1D2 — Ausw?rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 9, 2019

О непризнании выборов, проведенных роSSийскими властями в аннексированном Крыму, также заявило посольство США в Киеве .

"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями РоSSии. Мы осуждаем незаконные действия РоSSии в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства в твиттере .

Ми не ви?знаємо результати так званих «виборів», проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/1lsKRkmc6W — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 9, 2019

Посольство США также призвало РоSSию "соблюдать и уважать" резолюцию Совбеза ООН о сбитом самолете MH17 и "в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц", виновных в этом преступлении.

Ранее заявления о непризнании выборов на оккупированной территории опубликовали Литва, Латвия, Эстония и Грузия, а такжепредставительство ЕС в Украине.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям РоSSии по организации и проведению так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.