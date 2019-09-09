Самый молодой экс-пленник Кремля сделал предложение своей девушке прямо в госпитале

Свадьбу планируют только на следующее лето, ведь невеста несовершеннолетняя.

Самый молодой экс-пленник Кремля сделал предложение своей девушке прямо в госпитале
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

Самый молодой экс-пленник Кремля матрос катера "Бердянск" Андрей Эйдер, освобожденный 7 сентября, прямо в госпитале сделал предложение своей девушке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Романтический сюрприз для влюбленных готовила вся семья моряка. Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до освобождения. И родня выбор Андрея поддержала, ведь встречается пара три года", - говорится в сообщении.

Правда, свадьбу планируют только на следующее лето, потому что невеста несовершеннолетняя. Андрею 19 лет, а невесте Марине – 17.

Так, сообщается, что сюрприз для влюбленных готовила вся семья моряка. Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до увольнения.

Родственники одобрили выбор Андрея, ведь встречается пара три года. Однако свадьба планируется только следующим летом, так как невеста несовершеннолетняя. Андрею 19 лет, а невесте Марине – 17 лет.

Напомним, 26 июня украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко женился на своей невесте Татьяне. Пару расписали в московском СИЗО "Лефортово".

Ранее в Минобороны сообщили, что состояние здоровья освобожденных украинских моряков удовлетворительное. Они проходят медико-психологическую реабилитацию в военном клиническом госпитале. Им оказывают помощь психологи и военный капеллан.

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