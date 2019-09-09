У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение

Всем кто прибыл в больницу, уже поставили предварительные диагнозы.

У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение
Станислав Клых
Фото: fakty.ua

У освобожденного в рамках обмена пленными Станислава Клыха врачи обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение. Об этом сообщил канал "112 Украина".

В ходе прошедшего брифинга в клинике "Феофания", врачи сообщили, что сейчас на лечении находится 8 освобожденных украинцев, всем им уже поставили предварительные диагнозы. Какие именно – врачи не разглашают, поскольку это запрещено согласно действующему законодательству. Ожидается, что сегодня часть освобожденных направят на лечение.

Один из тех, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых, его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя.

Отмечается, что Олег Сенцов в больнице так до сих пор и не появился.

Напомним, Клых находился в заключении с августа 2014 года. В августе 2017 года его адвокат сообщал, что политзаключенный Клых находится в больнице в Магнитогорске, какой ему поставили диагноз – не сообщалось.

В ноябре того же года гражданская активистка Ольга Афанасьева сообщала, что Клых шесть дней провел в коме, а до этого - его забирали в психиатрическую клинику.

15 апреля 2018 Клых заявил, что отказывается от еды и требует перевода из Верхнеуральской колонии из-за плохих условий содержания. В мае 2018 года снова сообщалось о ухудшении здоровья политзаключенного. В июне он снова объявлял голодовку.

В июне 2018 Клыха снова направляли с психиатрическую больницу. Неоднократно в СМИ появлялись сообщения о его нестабильном психиатрическом состоянии.

В декабре 2018 Супрун сообщала о подозрении на рак у Клыха. В мае 2019 Клых снова объявлял голодовку.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенностиАрахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцевЗеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцев
Фюрер РФ назвал освобождение Карпюка и Клыха сложным вопросомФюрер РФ назвал освобождение Карпюка и Клыха сложным вопросом
Возле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области обнаружили тайник с гранатометамиВозле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области обнаружили тайник с гранатометами
Пограничники обнаружили на границе с РФ 10 пакетов с парашютамиПограничники обнаружили на границе с РФ 10 пакетов с парашютами
Рядом с границей Латвии обнаружили два роSSийских бомбардировщикаРядом с границей Латвии обнаружили два роSSийских бомбардировщика
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе роSSийскую станцию радиопомехНаблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе роSSийскую станцию радиопомех
ЦИК предполагает, что с явкой на выборах в Раду могут быть проблемыЦИК предполагает, что с явкой на выборах в Раду могут быть проблемы
В Киевской области обнаружили склад пусковых устройств для авиаракетВ Киевской области обнаружили склад пусковых устройств для авиаракет
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
В Норвегии рыбаки обнаружили дрессированную белуху с ремнем для GoProВ Норвегии рыбаки обнаружили дрессированную белуху с ремнем для GoPro
Последние новости
Подгружаем последние новости