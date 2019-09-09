Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пешехода на переходе

Двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил насмерть человека.

Об этом говорится в фейсбуке Руслана Марцинкива, мэра Ивано-Франковска.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию", - написал Руслан Марцинкив.

Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в свою очередь сообщила, что около 9:30 в понедельник в Марковцах погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Виновником ДТП назван 35-летний житель Коломыйского района (Роман Марцинкив - ивано-франковский депутат, но зарегистрирован в селе Угорники), который превысил скорость за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter и не пропустил пешехода.

По данному факту начато расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.