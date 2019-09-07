Зеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцев

Над этим будет работать рабочая группа.

Зеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцев
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.

Об этом глава государства сообщил в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных, передает УНИАН.

"Что касается ребят - сейчас они поедут в "Феофанию"... У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы, важные для них - мы все это сделаем ", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский рассказал, что организацией обмена пленными занималась рабочая группа, которую со стороны Украины возглавлял Андрей Ермак.

Напомним, 7 сентября в Украину из РоSSии вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. Сообщалось, что освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования. Им также предстоит пройти реабилитацию.

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