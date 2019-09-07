Президент пообещал вернуть в Украину всех удерживаемых в РоSSии украинцев.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными между Украиной и Россией .

"7 августа состоялся телефонный разговор с Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокирования диалога и о первом этапе прекращения войны. Договорились создать рабочие группы и в течение месяца мы должны были говорить предметно об освобождении моряков и пленных ", - сказал Зеленский в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

От Украины рабочей группой по освобождению руководил Андрей Ермак.

По словам Зеленского, стороны не меняли договоренностей в ходе реализации обмена.

"Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа. Сначала Золотое-Петровское, далее развод по всей территории, далее прекращении огня в полной мере ", - рассказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченные моряки. Некоторые из них находились в РоSSии с 2014 года.