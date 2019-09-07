Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными

Президент пообещал вернуть в Украину всех удерживаемых в РоSSии украинцев.

Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными между Украиной и Россией.

"7 августа состоялся телефонный разговор с Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокирования диалога и о первом этапе прекращения войны. Договорились создать рабочие группы и в течение месяца мы должны были говорить предметно об освобождении моряков и пленных ", - сказал Зеленский в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

От Украины рабочей группой по освобождению руководил Андрей Ермак.

По словам Зеленского, стороны не меняли договоренностей в ходе реализации обмена.

"Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа. Сначала Золотое-Петровское, далее развод по всей территории, далее прекращении огня в полной мере ", - рассказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченные моряки. Некоторые из них находились в РоSSии с 2014 года.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцевЗеленский пообещал решить проблемы с жильем для освобожденных украинцев
В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан УкраиныВ РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Отсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - БакановОтсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - Баканов
Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокатСамолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокат
Богдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценностьБогдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценность
Зеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советниковЗеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советников
Зеленский произвел перестановки в составе СНБОЗеленский произвел перестановки в составе СНБО
Зеленский отклонил петицию о легализации оружияЗеленский отклонил петицию о легализации оружия
РосСМИ сообщают о включении Цемаха в списки на обменРосСМИ сообщают о включении Цемаха в списки на обмен
Фюрер РФ заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицамиФюрер РФ заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Последние новости
Подгружаем последние новости